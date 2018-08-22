احتفل آلاف الأقباط، بمحافظة الفيوم، بعيد إصعاد جسد القديسة العذراء مريم، صباح اليوم، وختام الصوم المقرر قبل العيد ومدته 15 يوما، وترأس نيافة الأنبا إبرام، أسقف الفيوم، قداس السهرة للعيد بكنيسة السيدة العذراء بحي الشط بمدينة الفيوم.

ونظمت فرق الكشافة، عملية الدخول والخروج إلى الكنيسة أثناء الاحتفال بالعيد، كما تولت تفتيش حقائب الوافدين على الكنيسة، والإطلاع على بطاقات هويتهم، للتأكد من شخصياتهم، ضمن عمليات تأمين الاحتفالات، وسط وجود حراسة من أجهزة الأمن، وأفراد من قوات الحماية المدنية للتعامل مع أي أجسام غريبة.

وشملت الاحتفالات، صلاة نصف الليل، وتسبحة نصف الليل، والترانيم والتمجيد للسيدة العذراء، ودورة بالصور والأيقونات للسيدة العذراء، داخل الكنيسة، وتبرك الأقباط بصورها، كما شملت إقامة قداسين، الأول يطلق عليه قداس السهرة وترأسه نيافة الأنبا إبرام، أسقف الفيوم، واختتم في السادسة صباحا، والثاني من السابعة حتى التاسعة صباح اليوم.