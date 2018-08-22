أعلن المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى جسيمة حتى الآن بشأن قصور في تقديم الخدمات بكل مرافق القاهرة أو طوارئ تعكر صفو وراحة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، باستثناء بعض الشكاوى الفردية البسيطة للمواطنين سجلها دفتر البلاغات اليومي مثل ذبح الأضاحي داخل بعض الحواري، وانتشار مخلفات العيد وكذلك بلاغ واحد بمخالفة بنائية بطريق القطامية، وتم التعامل السريع مع هذه البلاغات وتلافيها على الفور من خلال التواصل الإلكتروني العاجل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والهيئات الخدمية، مؤكدا استقرار الأوضاع والسيولة المرجوة والانضباط بشوارع وميادين العاصمة.

وأشاد المحافظ، بحسن تعاون المواطنين والتواصل مع الغرفة المركزية بالإبلاغ الفوري عن أي شكاوى أو مشكلات أو قصور يتم رصده، حتى يتم تذليلها وحلها سريعاَ من خلال التواصل مع الأجهزة والمديريات التنفيذية والخدمية المعنية.

وشدد على مسؤولي غرفة العمليات بضرورة اليقظة التامة للتعامل مع أي ظروف طارئة وإدارة الأزمات المفاجئة وحسن التعامل مع بلاغات وشكاوى المواطنين وحلها على الفور، مع ضرورة التأكد مما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير سبل الراحة والخدمة المميزة للمواطنين وخاصة التركيز على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة وتوافر السلع والخدمات الحيوية.