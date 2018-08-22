علقت كنيسة العذراء بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، عددا من اللافتات لتهئنة المسلمين بعيد الأضحى على أبواب الكنيسة الرئيسية والفرعية، في محاولة لتقديم التهائي والمباركة خاصة مع وجود مسجد بالقرب من الكنيسة.

وتزينت الكنيسة أسوة بتزيين المسجد المجاور لها احتفالًا بعيد الأضحى كما علقت اللافتة للتهئنة ومشاركة الأقباط المسلمين في العيد، ووضعت الكنيسة صور العذراء مريم احتفالا بعيدها الذي يأتي بالتزامن مع عيد الأضحى.

ولم يقتصر الأمر على تلك اللافتة فحسب، بل ظهرت روح طيبة تجمع المسيحيين والمسلمين داخل البيت الواحد، فالمسيحيين يقدمون "قرص" العذراء لجيرانهم، فيما يقدم المسلمين اللحوم من ذبائحهم لجيرانهم عامة والمسيحين خاصة.

وقال القس إبرام إيميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، إنه لم يتم تكليف الكنائس من قبل البطريركية بتقديم المعايدات والتهاني، لكنه أمر ناتج من محبة مسؤولي الكنائس لإخوانهم وجيرانهم المسلمين.

وأضاف "إيميل" لـ"الوطن"، أن الكنيسة تتبع وصية السيد المسيح في محبة الجميع، فشعار الكنيسة "الله محبة"، منوها أن الكنيسة هدفها خدمة كل الناس دون النظر إلى المسمى أو الديانة.