قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في بيان صحفي، إن احتفال هذا العام بعيد الأضحى المبارك لعام 1439 الهجري، فريد من نوعه لأنه يأتي في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات جديدة كما ينبغي على المجتمع الاسلامي السعي إلى تعزيز وحدته بعد سنوات من الانشقاق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال أحمد، إن وحدة المجتمع الإسلامي هي مصدر القوة و الوحدة في بلادنا، داعيًا إلى المشاركة بالاحتفال بمساعدة الآخرين، كما حث رئيس الوزراء المسلمين على الحفاظ على تقاليدهم العريقة في العيش في وحدة ووئام وتسامح، وكذلك القيام بمسؤوليتهم الواجبة من أجل استدامة الإصلاح الذي تم إطلاقه على المستوى الوطني، كما دعا الأكاديميين والشيوخ ورجال الدين للوقوف معا متحدين في بناء الأخلاق الفاضلة للمجتمع و منع نشوب أعمال العنف.