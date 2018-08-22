لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين أثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقرية الصلعا دائرة مركز سوهاج، وتمكن الأهالي من استخراج الجثة والمصابين، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج العام وسوهاج الجامعي.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير امن سوهاج، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقرية الصعا دائرة مركز سوهاج، وانتقل إلي مكان الواقعة المقدم علي الصغير، رئيس مباحث مركز سوهاج، وضباط مباحث المركز، قوات الإنقاذ النهري.

وتبين من الفحص مصرع أحمد عبد الجابر هريدي، ويقيم بذات الناحية، وأصيب كل من عمر جبريل محمد، أحمد الديب احمد، أحمد الديب بهادر، عامر جابر علي، ويقيمون بذات الناحية، وتبين قيام الأهالي بإخراج الجثة والمصابين من داخل السيارة في قاع الترعة ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف للمستشفي.

جارِ تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.