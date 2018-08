تعلن جامعة Leicester عن منح دراسية لدرجة الدكتوراه في إنجلترا لدراسات التاريخ 2019، حيث يستمر التقديم حتى 14 سبتمبر، وسيتم تجديد المنحة سنويا تبعًا للتقيم السنوي للطلاب الناجحين.

وسيشرف على المشروع البحثي الناجح لمقدم الطلب عضو في مركز Stanley Burton لدراسات الهولوكست والإبادة الجماعية، وهو جزء من كلية التاريخ والسياسة والعلاقات الدولية في الجامعة، كما يتم تشجيع المقترحات التي تثبت المصالح والمنهجيات متعددة التخصصات.

وتشمل الاهتمامات البحثية للمركز وموظفيه تاريخ المحرقة في أوروبا، وحالات أخرى من العنف الجماعي في أوروبا في القرن العشرين (وخاصة أوروبا الوسطى والشرقية) ومستعمراتها، وكذلك الذكريات في مجتمعات ما بعد العنف بما في ذلك تمثيل الهولوكوست .التخصصات لهذه الفرصة:

.History of the Holocaust -

-History of concentration camps, ghettoes and similar institutions.

.Genocide Studies -

.History of Germany/Germanophone Europe -

.History of the Balkans -

The origins and consequences of mass .violence

.Holocaust representation and memory -

.Public and national memory of mass conflicts

.Media and the representation of mass violence

.Post-conflict memorialisation and heritage -

شروط التقديم:

- يجب على المتقدمين الحصول على مرتبة الشرف من الدرجة الأولى أو أعلى من الدرجة الثانية (أو مؤهل معادل) في التاريخ أو فرع ذا صلة وتلبية متطلبات اللغة الإنجليزية للجامعة.

- IELTS (أكاديمي) مع الحد الأدنى للنتيجة الكلية 6.5 وأدنى درجة لكل جزء 5.5 أو TOEFL IBT مع الحد الأدنى للنتيجة الكلية 90 وأدنى درجة لكل جزء 20.

- من المتوقع أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة الماجستير من حيث الجدارة أو التمييز في تخصص ذا صلة أو أن يكونوا قادرين على إظهار دليل على أنهم سيحققون ذلك قبل فبراير 2019.

- يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على إظهار اهتمام قوي بالبحث ومن المرغوب فيه أن يكون المتقدمون بارعين بلغة واحدة على الأقل غير الإنجليزية.

- الحضور في Leicester والمشاركة في أنشطة مركز Burton يعتبر شرط.

- هذه المنحة مفتوحة لمقدمي الطلبات المناسبين في المملكة المتحدة/ الاتحاد الأوروبي والدوليين (أي خارج الاتحاد الأوروبي).

- يجب أن يكون المتقدم قادرًا على بدء دراسته في فبراير 2019.

سيتم تشجيع الطلاب على التقدم للحصول على مصادر التمويل الإضافي مثل برنامج Midlands3Cities، وسيتم تقديم الدعم لهم من خلال هذه العملية.

وتغطي الجائزة الرسوم الدراسية بسعر المملكة المتحدة فقط، ويجب على المتقدمين الدوليين (وغير المؤهلين لدفع رسوم التعليم في المملكة المتحدة) أن يثبتوا في وقت تقديم الطلب أنهم يستطيعون تمويل الفرق قيمة الرسوم الدراسية.

طريقة التقديم:

1- ملء الطلب من هنا.

2- ما عليك سوى اتباع قائمة المراجعة المكونة من اربع نقاط:

- حدد ما تريد البحث عنه وتأكد من توافقه مع مجالات البحث المذكورة.

- يجب أن تكون الطلبات مصحوبة باقتراح أطروحة لا يزيد عن 2000 كلمة تحدد المنطقة المراد دراستها، والمناقشات الرئيسية في الميدان، والأفكار الأولية حول طرق البحث المحتملة والمصادر الأولية.

- إعداد المستندات الداعمة الخاصة بك (نسخة من درجات الدرجة العلمية الأولى، السيرة الذاتية).

أذكر في طلبك أنك تتقدم بطلب للحصول على History Fee Waiver Scholarship in Holocaust and Genocide Studies.