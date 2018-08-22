أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن عملها الدبلوماسي لعام 2010 حسب التقويم الإثيوبي وعام 2018 كان ناجحا ومثمرا، وأفاد المتحدث باسم الوزارة الخارجية ملس ألم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، أن العملية الدبلوماسية المخططة لعام 2010 حسب التقويم الإثيوبي، كانت ناجحة، قائلا قطعنا شوطا كبيرا في العملية الدبلوماسية، والمثال الأكبر لهذا أنه تم حسم الملف الدبلوماسية للسلام مع أريتريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار المتحدث إلى أن إثيوبيا أعطت درسا لأشقائها وذلك بأن الإثيوبيون يستطيعون أن يعالجوا مشكلاتهم بأنفسهم، وأضاف المتحدث أن إثيوبيا لعبت دورا بارزا لتمديد إقامة قوة حفظ السلام "أميسوم" إلى عام 2019.

وفيما يتعلق بسد النهضة، قال المتحدث إن الدول الثلاثة أعربوا بأن علاقاتهم مع إثيوبيا تتجاوز سد النهضة، وقال المتحدث إنه لم يكن هناك أي تغيير في المواقف من جانب إثيوبيا وليس كما تغرد بعض وسائل الإعلام، وأضاف أن رئيس فيتنام تران داي كونج، سيقوم بزيارة رسمية إلى إثيوبيا غدا الخميس تستمر من 23 ـ 25 من شهر أغسطس الحالي لعام 2018.

ومن المتوقع أن الرئيس الفيتنامي سيجري مباحثات مع نظيره الإثيوبي الدكتور ملاتو تشوم ورئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد ورئيسة مجلس النواب، مفريات كامل ورئيسة المجلس الفدرالي السيدة خيرية إبراهيم.