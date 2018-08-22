شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا متوسطًا من المواطنين في أول وثاني أيام عيد الأضحى، وذلك علي عكس الإقبال المعتاد في أيام الصيف، فيما توقع المستاجرين زيادة الإقبال فى الأيام المقبلة حاصة في اليوم الثالث والرابع قبل إنتهاء الإجازة.

ورصدت "الوطن" تواجد المئات على الشواطئ، والكثير منهم من أهالي الإسكندرية ومحافظة البحيرة ورحلات اليوم الواحد الذي تشجعوا علي النزول بعد تراجع أعداد المصطافين القادمين من المحافظات الأخرى للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى مع عائلاتهم.

وقال العميد أحمد زهرة مراقب عام شواطئ، إنه من المعتاد أن يكون إقبال المواطنين علي الشواطئ في اليوم الأول من عيد الأضحى ضعيف، نظراً لأن المواطنين يعزفون عن النزول للشواطئ بسبب طقوس الاحتفال وذبح الأضاحي وتباجل الزيارات العائلية، ولكن علي عكس المتوقع شهدت شواطئ الإسكندرية إقبال متوسط، موضحًا أن رحلات اليوم الواحد كان لها تواجد كبير بعدد من الشواطئ.

وأضاف "زهرة" لـ"الوطن" أن ثاني أيام العيد شهدت زيادة طفيفة في الإقبال عن اليوم الأول، مع انتعاش رحلات اليوم الواحد بشرق المدينة، بالمقابل في غرب والذي شهد ضعف في إقبال رحلات اليوم الواحد، متوقعاً زيادة الإقبال والإشغال علي الشواطئ لتصل إلي 80% لقضاء المتبقي من أجازة العيد.

وأكد أن لجنة المتابعة الميدانية بالإدارة قامت بعدد من الحملات التفتيشية علي الشواطئ للتأكد من التزام المستأجرين بالتعليمات وعدم رفع الأسعار لتذاكر الدخول والخدمات، مشيراً إلي أن جميع الشواطئ متوفر بها كافة الخدمات من دورات مياه ووحدات لخلع الملابس وعمال للنظافة، بالإضافة إلي توفير مسعف بكل شاطئ لعمل الاسعافات الأولية، وتواجد مستمر لأفراد الانقاذ وذلك في إطار حرص الإدارة علي سلامة المواطنين ليستمتعوا بأوقاتهم.