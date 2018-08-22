قتل عامل يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، شقيقته المتزوجة بطعنها بسكين في الرقبة بسبب خلافات بينهما، وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ بمصرع ربة منزل بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين من الفحص إقدام "أحمد. أ" 22 عاما، عامل، على قتل شقيقته، كريمة 16 عاما، ربة منزل عقب تسديده لها عدة طعنات في الرقبة بسكين، وتمكن ضباط مباحث مركز جرجا من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.