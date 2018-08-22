إنقاذ مصاب في حادث سير بمستشفى أبورديس

تمكن الفريق الطبي بمستشفى أبورديس بقيادة الدكتور كريم سلام، مدير المستشفى، من إنقاذ حياة مصاب في حادث سير إذ حضر المصاب "عبدالله. ع. ع" لقسم الاستقبال في حادث سير وكان يعاني من اضطراب شديد بدرجة الوعي وعلامات نزيف داخلي بالبطن تأكدت بعمل سونار على البطن والحوض بالاستقبال.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للحفاظ على مجرى التنفس مفتوح وإعطاء المحاليل اللازمة وحجز دم وبعد عمل الإسعافات الأولية.

وأوضح الدكتور كريم سلام، مدير المستشفى، أنه جرى إدخال المريض لقسم العمليات وعمل استكشاف للبطن ووجد جروح متهتكة متعددة بالكبد وعمل رتق للجروح بالكبد ووقف النزيف واستخدام جل فوم واستكشاف باقي أجزاء البطن وخرج المريض من العمليات للملاحظة بالعناية المركزة.

وأضاف أن بعض العمليات التي تجرى بالمستشفي هي في المقام الأول إنقاذ حياة ولولا إجرائها الفوري لتهددت حياة المرضىن وذلك في ظل تواجد مدير المستشفى وتشديده على استغلال كافة الإمكانيات ومضاعفة الجهد لخدمة المرضى وإنقاذهم بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه المستشفى باستقبال مرضى رأس سدر وأبوزنيمة.