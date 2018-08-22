ألمانيا تعوض مزارعيها بـ340 مليون يورو بسبب موجة الجفاف

تعتزم برلين دفع 340 مليون يورو كتعويضات للمزارعين الألمان بعد موجة جفاف غير مسبوقة مستمرة منذ أربعة أشهر تهدد بقاء عشرة آلاف مزرعة في البلاد، على ما أعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء.

وقالت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر خلال مؤتمر صحفي "موجة الجفاف هذه حدث مناخي على مستوى وطني يستدعي خطة تعويض كبيرة على نطاق فدرالي".

وقدرت الأضرار اللاحقة بالاقتصاد الألماني بـ680 مليون يورو كما أن عشرة آلاف مزرعة ألمانية مهددة بالإغلاق، أي ما نسبته 4 %.

وتشكل الحرارة المرتفعة التي تتخطى 30 درجة مئوية وانحباس الأمطار في الصيف بحسب وزارة الزراعة الألمانية "أكبر مرحلة اختلال في الحرارة" منذ بدء تدوين السجلات المناخية في ألمانيا في 1881.

وكانت لدرجات الحرارة القصوى خلال شهري يوليو وأغسطس تبعات مدمرة على المراعي وحقول الحبوب.

ويتوقع المزارعون الألمان تراجعا في إنتاجهم السنوي بنسبة 20 % بعد أربعة أشهر من الجفاف.

ويحرم النقص في الحبوب المزارعين من الأعلاف اللازمة لإطعام حيواناتهم ما ينعكس عمليا ارتفاعا في الأسعار.

وعقد منتجون كثر للحليب ومشتقاته العزم على بيع مواشيهم فيما ارتفع عدد الأبقار المذبوحة بنسبة 10% في الأسبوعين الأولين من يوليو بحسب الوكالة الألمانية للزراعة والتغذية.

وأبدت أربع عشرة ولاية من أصل ست عشرة في البلاد اهتمامها بهذا البرنامج الفدرالي الواسع النطاق بدرجة نادرة في بلد يعتمد اللامركزية بشكل كبير.

وخلال موجة الجفاف العام 2003، دفعت الحكومة الألمانية مساعدة بقيمة 72 مليون يورو للمزارعين.