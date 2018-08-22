توقيف روسي في ألمانيا بتهمة الإعداد لهجوم بمواد متفجرة‎

أوقفت السلطات الألمانية، اليوم، مواطنًا روسيا، للاشتباه في إعداده هجوما بمواد متفجرة في ألمانيا، وقال الادعاء العام، في بيان، إن قوات من الشرطة الجنائية، مدعومين بقوات خاصة، ألقوا اليوم، القبض على شخص روسي 31 عامًا، بالعاصمة برلين، حسب ما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية (خاصة).

وأضاف البيان، أن الشرطة فتشت منزل الموقوف في برلين، كما أن الموقوف صادر بحقه أمر اعتقال، منذ 9 أغسطس الجاري، وذكر البيان، أن الموقوف مشتبه في تخطيطه للقيام بجريمة عنف بمواد متفجرة في ألمانيا بالتعاون مع رجل آخر (لم يكشف عن جنسيته) اعتقلته السلطات الفرنسية في مدينة مارسيليا (جنوب) في 18 أبريل 2017، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ولفت إلى أن الموقوف الروسي كان على اتصال حتى 2016 بالرجل الآخر الذي جرى توقيفه في مارسيليا، وذكر البيان، أن الموقوف الروسي خزن كميات كبيرة من المواد المتفجرة في شقته في برلين حتى 26 أكتوبر 2016، لتنفيذ هجوم في ألمانيا، دون أن يكشف البيان مصير هذه المتفجرات بعد ذلك التاريخ.

وأفاد أن الموقوف صنع بالفعل عبوة ناسفة لتفجيرها في مكان غير معلوم في ألمانيا، وأضاف أن الشاب الروسي توقف عن الإعداد للهجوم بعد توقيف شريكه في مارسيليا.