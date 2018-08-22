بالصور| "إقليمية تنشيط السياحة" في دمياط تستقبل زائري رأس البر

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط، الوافدين على بوابات رأس البر وتوزيع المطويات السياحية عليهم، والتي تتضمن أهم المعالم الأثرية والسياحية بدمياط، بالإضافة إلى أهم الأنشطة والصناعات التي تشتهر بها المحافظة، وكذلك أرقام الطوارئ، وذلك على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لكل القطاعات المعنية بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد رأس البر، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وفي مقدمتها حسن استقبال الزائرين لقضاء أوقات سعيدة.