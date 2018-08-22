لم تكن فترة عقوبتها داخل السجن أشد وطأة من حزنها الشديد على ترك أبنائها الـ6، بدون شخص يرعاهم ويعيلهم في الحياة، ألا أن عاد لها الأمل في الحياة بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراره بصدور عفو رئاسي عن الغارمين والغارمات ضمن مبادرة "سجون بلا غارمين".

سيطرت مشاعر الفرحة على الصغيرة منار يسري، ابنة الغارمة أسماء خلف، التي أعلن أسمها ضمن المفرج عنهم بعفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن تلقت الفتاة مكالمة هاتفية من إدارة السجن تخبرها بحصول والدتها على عفو رئاسي.

وتروي منار يسري، الفتاة التي تبلغ 19 عامًا، أنه صدر حكم بالسجن لمدة عام ونصف لوالدتها بسبب تعثرها عن السداد، حيث كانت تعمل والدتها على سداد أقساط بعض الأجهزة المنزلية التي بدأت والدتها بالمتاجرة فيها بعد وفاة والدها قبل عامين، وبعدما تعثرت عن سداد بعض الأقساط، توجه أصحاب الشيكات باتخاذ إجراء قانوني ضدها.

"السجن أخد أمي، نعيش أنا وأخوتي الـ6 بعد دخول والدتي بدون معيل"، هكذا وصفت منار حياتها هي وأخواتها بعد سجن والدتها في حديثها لـ"الوطن"، وترك من يدرس منهم دراسته من أجل العمل والبحث عن سبل للعيش بعيد عن سؤال الآخرين.

"كانت مكالمة السعادة والخير"، تلقيت "منار" مكالمة من إدارة السجن تخبرها بحصول والدتها على عفو رئاسي بخروجها نهائي من محبسها، ويدعونها لحضور حفل للاحتفال فيه بخروج والدتها وبعض الغارمين من محبسهم، وبعد الحفل أخبرتها إدارة السجن، أن والدتها سيتم الإفراج عنها يوم الأحد عقب انتهاء إجراءات الخروج.

وختمت الفتاة حديثها لـ"الوطن"، قائلة: "السيسي فعلا حاسس بينا وبحياتنا، وأثبتلي أنه فعلا بيحاول يساعدنا وياخد بأيدينا، ورجعلنا ماما، وأحب أقوله يا سيسي ربنا يقويك وينصرك ويوفقك زي ما بتحاول تساعدنا".