أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وذكر الديوان الملكي في بيان أن صلاة الجنازة تقام بعد صلاة العصر غدًا الخميس في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان الأمير مقرن بن سعود، قد فقد ابنه الأمير منصور، في نوفمبر 2017 بحادث تحطم مروحية في عسير، وكانت طائرة مروحية سعودية تقل نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن، وأمين مدينة أبها صالح القاضي وعددا من المسؤولين الآخرين، وسقطت أعلى محمية ريدة، مما أدى إلى مصرعهم جميعا.