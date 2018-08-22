شدد الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، خلال زيارته المفاجئة للعاملين بالمطار القديم، اليوم، على استمرار أعمال التطوير الخاصة بنقل الطيران الداخلى لمبنى الركاب رقم 1، وسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير والصيانة لاستقبال المسافرين والسائحين بالصالة الجديدة فى أقرب وقت.

واستعدت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لتحويل رحلاتها للطيران الداخلى التى تطلقها الشركة من مبنى الركاب 3 إلى مبنى الركاب 1 بالمطار القديم، كما تجرى شركة ميناء القاهرة الجوى استعداداتها اللازمة لبدء العمل بالمطار القديم، على أن يتم تخصيص الصالة 2 سفر بمبنى الركاب القديم لتسيير رحلات الطيران الداخلى التابع لمصر للطيران.

رئيس الجمارك: سنسمح للحجاج بالخروج ببعض الهدايا

وأعلنت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى، حالة الاستنفار القصوى استعداداً لبدء عودة الحجاج إلى مطار القاهرة، فيما وجه الدكتور إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة، جميع مأمورى الجمارك بمبانى المطار المخصصة لرحلات الحجاج بسرعة إنهاء إجراءات وصول ضيوف الرحمن، وتشديد الإجراءات التفتيشية على الحقائب وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه تم زيادة أعدادهم بالصالات المخصصة لرحلات الحج، نظراً لكثافة العدد بالصالات أثناء موسم العودة، لعدم تأثر سرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج والوفود الركابية الأخرى، موضحاً أنه سيسمح للحجاج بالخروج ببعض الهدايا وفقاً لما نص عليه قانون الجمارك.