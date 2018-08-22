قال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، إن إجمالي عدد الذبائح التي ذبحت بمجازر المحافظة، يومي الإثنين والثلاثاء، بلغت 4 جاموس كبير، و115 عجل بقري، و4 فحول جاموسي، و8 ذبائح ضأن بإجمالي 131 رأس.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، مساء اليوم، أن جرى ذبح 123 عجل بقري، بمجازر الفيوم، اليوم، منها 122 عجل بقري خاصة بالجمعيات الخيرية، وعجل بقري خاص بجزار.

ولفت إلى أن المديرية تمكنت من التغلب على مشكلة المياه في مجازر أبشواي، وإطسا، وتزويد مجزر أبشواي بسيارات المياه اللازمة، وأنه تم المرور على مجازر الفيوم، وفيدمين وأبشواي لمتابعتها.