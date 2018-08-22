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المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

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وزير القوى العاملة: بيانات العمالة غير المنتظمة لم تشمل عمال المنازل

وزير القوى العاملة: بيانات العمالة غير المنتظمة لم تشمل عمال المنازل

كوبا تفتح قطاع السكك الحديد أمام الشركات الاجنبية

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