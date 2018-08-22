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المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

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مهدد بالسجن مدى الحياة.. من هو مدير حملة ترامب المتهم بالاحتيال؟

مهدد بالسجن مدى الحياة.. من هو مدير حملة ترامب المتهم بالاحتيال؟

سعفان: خطة لتطوير 7 مراكز تدريب مهني و10 ورش لتأهيل الشباب لسوق العمل

سعفان: خطة لتطوير 7 مراكز تدريب مهني و10 ورش لتأهيل الشباب لسوق العمل

الإحصاء: 97.4 مليون نسمة عدد سكان مصر اليوم ..والقاهرة الأعلى معدلا

الإحصاء: 97.4 مليون نسمة عدد سكان مصر اليوم ..والقاهرة الأعلى معدلا

أحمد حلمي عن مشاركته في فيلم "الفريق": "كنت هخسر لو مشاركتش فيه"

أحمد حلمي عن مشاركته في فيلم "الفريق": "كنت هخسر لو مشاركتش فيه"

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أصالة عن تأجيل حفلها بالساحل الشمالي: "أكرر اعتذاري.. ونلتقي قريبا"

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