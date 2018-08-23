أبدي الفنان أحمد حلمي سعادته بالمشاركة في الفيلم الوثائقي "الفريق"، بمشاركة كبار النجوم في مجال الفن، ومنهم يسرا ومنى زكي وشريف منير والكاتب وحيد حامد.

وكتب حلمي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلاً: "الفيلم ده حقيقي فيلم مختلف جدًا، وتجربة جديدة لو مكنتش شاركت فيها كنت خسرت، الفيلم بيتناول مشكلة جديدة بطريقه جديدة، أبطاله اللي هتتفرجوا عليهم في الفيلم مش بس ممثلين، تتفرجوا كمان على أبطال دايمًا بيقفوا ورا الكاميرا وأول مرة عدوا حدود الخط الوهمي للكاميرا وبصوا في العدسة واتكلموا عن مشكلة تخصهم وتخص الفيلم".

وأضاف حلمي: "من وجهة نظري كل شخص بيقف ورا الكاميرا لصناعة فيلم هو البطل الحقيقي وهو نجم الفيلم".