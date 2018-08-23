يرأس وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة، قافلة دعوية بمحافظة البحر الأحمر، كما يخطب الجمعة المقبل بمسجد الميناء بالمحافظة حول موضوع أمانة الكلمة.

ويعقد "جمعة" اجتماعًا مع المحافظ اللواء أركان حرب أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وقيادات الدعوة بالمحافظة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، صباح الجمعة لمتابعة الجانب الدعوي في حضور رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع، كما يتناول اللقاء المشروعات المشتركة بين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر، في حضور رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المهندس شريف أحمد مصطفى.