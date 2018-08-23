قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العامل المصري هو رقم "1" المطلوب بين عمالة الدول في العالم، خصوصًا في الدولة العربية والخليج بالأخص.

وأضاف سعفان في تصريحات لـ"الوطن" أن الوزارة تتلقى بصفة دورية عقود عمل كثيرة للمصريين للعمل بمهن مختلفة بدول الخليج، والإعلان في وسائل الإعلام والصحف اليومية عن هذه العقود وتجري الوزارة اختبارات ولقاءات لاختيار العمال المناسبين لهذه المهن.

وأشار إلى أن نزوح السوريين إلى الأردن أثر قليلا في تخفيض عدد العقود الورادة للوزارة من الأردن الشقيق.

وفي سياق آخر، أكد وزير القوى العاملة، الإعلان قريبًا عن إجراء انتخابات تكميلية للجان النقابية العمالية التي وفقت أوضاعها طبقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد، وعددها 13 لجنة نقابية، وفتح باب الترشيح وقبول أوراق المرشحين.