تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة من القبض على نقاش بتهمة سرقة مبلغ مالي كبير من داخل مسكن مدرس، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول، يفيد تلقيه بلاغًا من "على. ب. ح" مدرس ومقيم شارع الذهبية – أول الغردقة، يفيد بأنه تعرض لسرقة مبلغ مالي 220 ألف جنيه من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو "محب. س"، نقاش، ومقيم شارع استوب شوب ثان الغردقة، وضبطه وضبط المسروقات داخل مسكنه.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 9719 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 .. وأخطرت النيابة العامة.