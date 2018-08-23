شنت إدارة مرور البحر الأحمر، الأربعاء، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية، لضبط المخالفات المرورية، خلال إجازة العيد.

وأسفرت الحملة، التي قادها العميد أشرف الجرف، مدير إدارة المرور، عن ضبط 420 مخالفة مرورية، منها 55 مخالفة تم التصالح فيها.