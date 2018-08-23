انتشر هاشتاج "غني يا أصالة" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها المفاجئ بالاعتذار عن إحياء الحفل، الذي كان مقرر إقامته، مساء اليوم الخميس، داخل جولف بورتو مارينا.

ويأتي قرار انسحاب أصالة رغم إعلان "تيكيت مارشيه" نفاد تذاكر الجمهور من فئة 200 جنيه "جمهور الوقوف"، ما اضطر معه القائمين على تنظيم الحفل لفتح البيع مرة أخرى وإضافة مساحة جديدة للمنطقة المخصصة لإقامة الحفل، كي تستوعب المزيد من محبي النجمة الكبيرة.

وعقب إعلان أصالة انسحابها واعتذارها عن إحياء الحفل تواصل معها عدد كبير من محبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليطالبوها بالعدول عن قرارها الصادم لهم.