مصادر توضح لـ"الوطن" سبب إصرار أصالة على إلغاء حفلها في الساحل

علمت "الوطن" من مصادر مقربة من المطربة أصالة أن سبب إلغاء حفلها بالساحل الشمالي "جولف بورتو مارينا" يرجع إلى قلة الجمهور، بعد بيع 4 آلاف تذكرة فقط.

وأوضحت المصادر، أن أصالة اعتبرت هذا الأمر غير لائق بنجوميتها وتاريخها الفني، معتبرة أن عدد الجمهور قليل جدا مقارنة بحفلات تامر حسني وعمرو دياب.

وقالت المصادر: "رغم محاولات الجميع بإقناعها أن معظم حفلات المطربين الكبار يتم فيها فتح الباب للجمهور العادي بعد بداية الحفل بدقائق ليظهر أن العدد كبير إلا أن أصالة أصرت على إلغاء الحفل حرصا منها على نجوميتها".