بالصور| "المصري أم الأجنبي".. صحفيون بدرجة مقاتلين

جذبت صور نشرتها وسائل الإعلام العالمية، أمس، أنظار الملايين إليها، يظهر فيها صحفيون يتسابقون للخروج من قاعة المحكمة لنقل خبر إدانة هيئة المحلفين الأمريكية للمدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، بالاحتيال، بول مانافورت، في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسية.

السباق الذي ظهر فيها الصحفيون جاء على خلفية منعهم من إحضار هواتفهم أثناء إجراء المحاكمة، ما اضطرهم إلى الخروج مسرعين فور صدور قرار المحكمة لضمان وصول الأخبار بسرعة إلى قنواتهم وصحفهم.

وبعيدا عن المحاكمة، فإن الصور التي ظهرت فيها المراسلة الأمريكية، كيسي سيميون من قناة "إن بي سي" الأمريكية، وهي تركض بفستانها الأزرق القصير حاملة حذاءها، يمكن وضع صور معها جنبا إلى جنب صحفيين ومصورين مصريين، مارسوا أعمالهم في ظروف قاسية أيضًا.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي لقطات لمصورين وصحفيين مصريين عملوا في ظروف صعبة:

الأولى: يظهر في الصورة مجموعة من الصحفيين والمصورين الذين يختبئون خشية تعرضهم لطلقات الرصاص أثناء اقتحام قوات الأمن لمنطقة كرداسة للقبض على إرهابيين تابعين لتنظيم الإخوان في 20 أغسطس من العام 2013.

الثانية: الصورة للمصور الصحفي مصطفى درويش ويظهر فيها وهو يركض خشية تعرضه للاعتداء على يد عناصر من تنظيم الإخوان وذلك في العام 2013.

الثالثة: ويظهر فيها المصور الصحفي فادي عزت بعدما اضطر للصعود أعلى أبراج الضغط العالي لالتقاط عدد من الصور.

الرابعة: للمصور محمود بكار، ويظهر فيها أثناء مواصلته تصوير أحداث محمد محمود الثانية في عام 2012 رغم تعرضه للإصابة.

الخامسة: للمصور علاء القمحاوي ويظهر فيها أثناء تغطيته لأحداث كرداسة في 20 أغسطس من العام 2013 بجوار مدرعة وبين فردي أمن في حالة تأهب.

السادسة: مصور صحفي اقترب من الأسلاك الشائكة وقوات تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 2014، ليمارس عمله بثقة وثبات.

السابعة: وقف الزميل محمد الخولي بعدسته خلف أحد ضباط العمليات الخاصة أثناء تصوير تدريبات القوات، والتقطت الزميلة مروة ياسين المشهد كاملا.

الثامنة: التقطت في 5 ديسمبر 2014 بعدسة الزميل أحمد عبد اللطيف، عقب فض مظاهرة في عبد المنعم رياض بعد براءة مبارك، ويظهر في الصورة مصوران صحفيان يهرولان من فض المظاهرة.

التاسعة: التقطت عدسة الزميل محمود دبيس مشهد فض إحدى مظاهرات ميدان التحرير 2013 بالقنابل المسيلة للدموع، ويظهر في الصورة الزميل أسامة همام وهو يهرول من آثار القنابل.

العاشرة: أحداث جامعة الأزهر 2014 بعدسة الزميل محمد الشهيد، ويظهر في الصورة الزميل محمود دبيس وهو يسير وسط غيامة من دخان قنابل الغاز.