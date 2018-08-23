الرياض تنفي إلغاء الطرح الأولي العام لشركة أرامكو

نفت وزارة الطاقة السعودية، ما تداولته بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو السعودية.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، أصدر بيانًا قال فيه إن حكومة بلاده لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره.

وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة، بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.