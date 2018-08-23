غرق شاب "مجهول" بحمام سباحة في سوهاج

لقي شاب في العقد الثاني من العمر "مجهول الهوية" مصرعه، مساء الأربعاء، أثناء الاستحمام داخل حمام سباحة نادي فزارة الرياضي بدائرة مركز جهينة في سوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بورود بلاغ من عبدالله ياسين محمد ياسين، 27 عاما مدرب سباحة بنادي فزارة الرياضي، ويقيم بذات الناحية، محمد هريدي خليل حجازي، 25 عاما عامل بحمام سباحة ويقيم بدائرة مركز طهطا، بغرق شخص مجهول الهوية بحمام سباحة نادي فزارة الرياضي لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد تقرير المستشفى بأن الجثة لشخص ذكر في العقد الثاني من العمر يرتدي شورت أبيض ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، فأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحديد شخصية المتوقي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2686 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.