قال تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إنه شاهد مباراة الأهلي ووادي دجلة، ووصفها بـ"المميزة والمثيرة"، موضحا أنه يتمنى بقاء المدرب كارتيرون 10 سنوات ليضع بصمته في الدوري.

وأضاف آل شيخ، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "في اعتقادي المنافسة حتكون محصورة بين الأهلي والزمالك على الدوري والكأس.. والمركز الثالث سموحة والمصري.. والرابع والخامس بين الإسماعيلي وبيراميدز وبيتروجيت".

وتابع: "بيراميدز يحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتكوين القاعدة التي من خلالها يحقق البطولات ومنافسة فرق لها أكثر من 100 عام".