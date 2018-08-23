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المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

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مطالب بإشراك التركمان في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بالعراق

مطالب بإشراك التركمان في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بالعراق

فيديو| الشرطة الكندية تلاحق "باتمان" في مقاطعة أونتاريو

فيديو| الشرطة الكندية تلاحق "باتمان" في مقاطعة أونتاريو

الأمم المتحدة: الوصول الإنساني إلى أراكان محدود

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