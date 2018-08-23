استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث عن أنشطة المركز خلال شهر أغسطس الجاري.

وأشار التقرير إلى توقيع بروتوكول للتعاون بين المركز القومي للبحوث والمركز الدولي للأسماك بماليزيا؛ بهدف تعزيز الجوانب البحثية والتدريبية في مجال صحة الكائنات المائية، مع التركيز بشكل خاص على صحة أسماك البلطي ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتغطية حاجة المجتمع من هذا البروتين الحيوي المهم بسعر رخيص وجودة عالية.

وينص البروتوكول، حسب التقرير، على التعاون بين المركز القومي للبحوث والمركز الدولي للأسماك من خلال تبادل العلماء والتكنولوجيا، والمنشورات العلمية والمعلومات الحديثة، فضلا عن تنفيذ مشاريع بحثية تعاونية بين الجانبين على أن يتولى المركز القومي للبحوث اختبار وفحص عينات الأسماك للمركز الدولي للأسماك.

وذكر التقرير: نظم وفد من الأطباء من مختلف التخصصات بشعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز، برئاسة الدكتورة منى عبدالرازق القافلة الطبية الثانية إلى مركز سنورس بمحافظة الفيوم؛ بهدف نشر مزيد من التوعية بالأمراض الوراثية واستشارات ما قبل الزواج ومتابعة الأجنة خلال فترة الحمل وطرق التشخيص والوقاية والعلاج لهذه الأمراض، وجرى الرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الوراثية المختلفة الواردة من الأهالي والذي حضر عدد كبير منهم فعاليات القافلة الطبية.