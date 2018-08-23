أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انقطاع المياه عن مركز شبين القناطر، وذلك غدا الجمعة الموافق 24/8/2018 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساءً، ولمدة 12 ساعة، نظرًا لقيام الشركة بأعمال إصلاح بمدخل قرية الشوبك – شبين القناطر.