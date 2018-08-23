أعلنت جامعة الزقازيق، عن الشروط والمستندات المطلوبة، الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم بالمدن الجامعية بها، كالتالي:

1)عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي، مع تقديم الاصل للاطلاع.

2) صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر.

3) مستند طبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة يفيد خلو الطالب، من الامراض المعدية.

4) عدد(7)صورة فوتوغرافية حديثة للطالب.

5) صورة ايصال كهرباء/مياه/تليفون حديث أو بطاقة التموين، مع تقديم الأصل.

6) بيان حالة يحتوى على الكلية والفرقة والتقدير وجهة الحصول على الثانوية العامة

7) دمغة بمبلغ واحد جنيه (90)قرش + (10) قرش تنمية موارد.

والشروط والتعليمات، كالتالي:

- الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية.

- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن المميز.

-الطلاب الحاصلون على شهادات معادله يتم تسكينهم بالسكن المميز.