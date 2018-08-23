قررت النيابة العامة بالخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، التصريح بدفن جثث خمسة أشخاص كانوا قد لقوا مصرعهم في حادث انقلاب ميكروباص أجرة بالكيلو 175 بالقرب من مطار محافظة أسيوط.

وكان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم صباح أمس الأربعاء في حادث انقلاب ميكروباص أجرة بالقرب من مطار أسيوط نتيجة انفجار أحد الإطارات الخاصة به، وذلك أثناء سفرهم لقضاء إجازة العيد مع ذويهم في محافظة سوهاج، كما توفى اثنان آخران أثناء تلقيهما العلاج بالمستشفيات، وجميعهم من قرية فلسطين التابعة لمركز الخارجة، فيما أصيب 9 آخرون بإصابات خطيرة.

وعلى الفور تم نقل الجثث إلى محافظة الوادى الجديد لاستخراج تصاريح الدفن، فيما يتم علاج كافة المصابين في الحادث بمستشفيات محافظة أسيوط.