تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، بعض مستشفيات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

بدأت الجولة بمستشفى نبروه المركزي وأثناء الزيارة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام العناية المركزة للقلب والعناية العامة وكذلك وحدة الغسيل الكلوي وبعض أقسام المرضى وأطمأن على تواجد الفريق الطبي بالمستشفى من الأطباء والتمريض وأن الخدمة الطبية تؤدى على الوجه الأمثل.

وتأكد وكيل الوازرة، من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بجميع أقسام العمل

حضر الزيارة الدكتور علي عبد الكريم مدير عام الطب العلاجي والدكتور أشرف فاروق مدير إدارة المتابعة والدكتور أمير مبارك مدير المستشفى.

وتوجه مكي، إلى مركز طب الأسرة بقرية بهوت وأطمأن على تواجد فريق النوبتجية ووجه لهم التحية على التزامهم بمواعيد العمل وأنهى وكيل الوزارة زيارته بالمرور على مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي) وأطمأن على سير العمل وتفقد بعض أقسام المستشفى وتواجد الأطباء والتمريض بكافة التخصصات.