أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بالإقبال الجماهيري الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح، أمس، في القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر.

ويعرض البيت الفني هذا العام 3 عروض بمحافظة الإسكندرية، وعرض بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، في إطار خطة وزارة الثقافة لتجوال العروض بالمحافظات، والتي أثبتت نجاحها من خلال الإقبال الكبير الذي تشهده العروض حتى الآن، إضافة إلى الإقبال الكبير التي تشهده عروض البيت الفني للمسرح في القاهرة.

وأوضح مختار، أن هذا الإقبال الكبير خاصة بالمحافظات دليل على تعطش الجمهور الكبير للمسرح، حيث أصبحت العروض المسرحية الآن توضع ضمن خطة الجمهور لقضاء العيد كغيرها من المقاصد الأخرى للجمهور لقضاء الأعياد، خصوصًا أن أسعار تذاكر العروض في متناول الجميع حيث تبدأ معظمها من 20 جنيهًا للتذكرة، إضافة إلى تنوع العروض المسرحية، والتي نحرص دائما على أن تنال رضاء الأذواق المختلفة للجمهور.

كان البيت الفني للمسرح يقدم هذا العام ضمن عروض عيد الأضحى المبارك 10 عروض مسرحية، حيث يقدم المسرح القومي عرض "حي على بلدنا" على المسرح القومي بالعتبة في الـ10 مساء، ويقدم المسرح الحديث عرض "حدث في بلاد السعادة" في التاسعة مساء على مسرح السلام بشارع قصر العيني، بينما يقدم مسرح الغد عرض " الحادثة" على مسرح الغد بالبالون في تمام الثامنة مساء.

وتقدم فرقة مسرح الشباب عرض "يوم معتدل جدًا" على مسرح ملك برمسيس في تمام الثامنة والنصف مساء، أما فرقة الشمس فتقدم عرضا تجريبيا لعرض "و يبقى الأمر معلقًا"، بالإضافة إلى ليالي الشمس الموسيقية وعروض للفنون الشعبية والأراجوز في تمام السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وللأطفال تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "القطط" على مسرح متروبول بالعتبة فى تمام السابعة مساء.

وفي الإسكندرية، تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرضها الجديد" أبو كبسولة" في تمام التاسعة مساء على مسرح بيرم التونسي، وللأطفال بالإسكندرية تعرض فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرضها الشهير "الليلة الكبيرة" على مسرح متحف الفنون التشكيلية بمحرم بك في تمام السابعة مساء، بينما تعرض فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "أكشن" في تمام السابعة مساء على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى، وبمحافظة البحر الأحمر يستمر عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث في تقديم عروضه بالمحافظة، حيث يعرض على المسرح المكشوف بالممشى السياحي، ومراكز الشباب بالقصير وسفاجا.