أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوجايف، أن قضية بيع منظومة "S-400" للسعودية لا تزال معلقة.

وقال شوجايف في حديث لقناة"آرتي"الروسية: "إن موسكو ترغب بمساعدة العراق في تنويع ترسانته العسكرية، وإن الوضع في العراق أصعب طبعا، لكنه دولة مستقلة، تملك قرارها في تنويع ترسانتها العسكرية، ونفهم أننا نتعامل مع دولة مستقلة، وتوجد بيننا علاقات شراكة".

وأضاف أن "وضع العراق صعب بحكم وجود ضغوط خارجية عليه، إلا أننا نتمنى أن يتخذ العراقيون قرارات في مصلحة بلادهم"، وأكد: "أما بالنسبة لقضية بيع منظومة "S-400" إلى السعودية فلا تزال معلقة، لأن امتلاك مثل هذه المنظومة مكلف ماديا، ويتطلب كثيرا من الدراسات حتى يتم اتخاذ القرار المناسب لبيعها أو شرائها. يجب أن تكون هناك ظروف ملائمة لذلك".