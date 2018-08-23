ذكر موقع "فيتنام نيوز" الإخباري أن الرئيس الفيتنامي تران داي تشيوانج وزوجته يعتزمان زيارة إثيوبيا ومصر في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس.

وبحسب الموقع الفيتنامي، فإن زيارة "تشيوانج" وزوجته تأتي تلبيةً لدعوة كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي.

وقال الموقع في تقريره، إنه من المتوقع أن تعزز زيارة الرئيس الفيتنامي العلاقات بين بلاده والبلدين الأفريقيين، يذكر أن فيتنام ومصر لديهما علاقات صداقة وتعاون قديمة تعود لعام 1958، حيث أنشأت فيتنام مكتبًا تمثيليًا تجاريًا في مصر، ثم في عام 1963، أقامت فيتنام ومصر علاقات دبلوماسية بشكل رسمي، حيث فتحت فيتنام سفارة لها في القاهرة، وفي العام التالي فتحت مصر سفارتها في هانوي، عاصمة فيتنام.