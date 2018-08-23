ذبح سائق "توك توك" خاله، بسبب خلافات على "لوح خشب" خاص بـ"غِيِّة حمام"، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

بدأت الواقعة، بتلقي اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بورد إخطار، من مستشفى أم المصريين، يفيد بوصول جثة لمبيض محارة، مصابا بجرح ذبحي في الرقبة.

وانتقلت قوة أمنية، تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن الجثة لشخص في العقد الخامس من العمر، مصابا بطعنتين في الصدر والرقبة.

وبمناقشة زوجة المجني عليه، أكدت أن ابن شقيقته وراء الجريمة.

وأشارت تحريات المباحث، التي أجريت بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، إلى أن المتهم يعمل سائق توك توك، ويبلغ من العمر 19 عاما، ويقطن بالطابق الخامس بالعقار، رفقة والدته وزوجها، وخاله "المجني عليه" يقطن بالطابق الرابع بذات العقار.

وأوضح التحريات أن المتهم أراد بناء "غية حمام"، أمس، أعلى سطح المنزل، فأخذ لوحا خشبيا لاستخدامه، إلا أن خاله طالبه بتركه، لأنه يستخدمه كـ"سقَّالة" أثناء عمله "مبيض محارة"، ووقعت بينهما مشادة كلامية عندما رفض الشاب ترك الخشب.

وكشفت التحريات عن تطور المشادة، بعد أن ضرب المجني عليه، ابن شقيقته، على رأسه بـ"شاكوش" كان يحمله في يده، محدثا له جرحا، وتصادف حينها وجود باب شقة لأحد الجيران مفتوحا، فأسرع المتهم تجاهها، واستل سكينا، عائدا إلى خاله، وسدد له طعنتين في الصدر والرقبة، وفر هاربا فور رؤيته غارقا في دمائه.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

وأُخطر المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر فريق من نيابة الحوادث التحقيقات، حيث قرر النيابة تشريح جثة المجني عليه، وحبس المتهم 4 أيام علي ذمتها.