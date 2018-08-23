تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا صباح اليوم، من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى، وأطلع الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه مع المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بسبل دفع عملية السلام، وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، إن الاتصال تناول أيضًا الموقف الحالي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكيفية العمل والتنسيق بين مصر والأردن من أجل توفير الدعم المطلوب للوكالة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.

كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق، خلال الفترة المقبلة، لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين.