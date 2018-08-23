"عبد الفتاح" نصب على أصدقائه فخطفوا شقيقه.. و"الأمن" تحرره في العياط

جلس "عبد الفتاح. ف" يفكر في ظروفه المادية فلم يجد سوى "أكذوبة التنقيب عن الآثار" ليخدع عددا من أصدقائه ويوهمهم بها كطريق للثراء السريع، ولم يستغرق إقناع كل من "رمضان، وعلى، ووليد، وأحمد" كثيرًا حيث حصل "عبد الفتاح" على مبلغ 400 ألف جنيه منهم، نظير بيع قطعة أثرية لهم.

بدأ "عبد الفتاح" في المماطلة، ولم يف بوعده مع أصدقائه ولم يرد لهم المبلغ الذي حصل عليه منهم، فقرروا الضغط عليه وابتزازه لاستعادة المبلغ المالي منه، فاستعانوا بـ 3 آخرين هم "أحمد. س. ر" و"رمضان. ع" و"يوسف. م"، وقرروا خطف "عبد الفتاح" من منزله بالعياط، لحين استرداد أموالهم.

حان موعد التنفيذ حيث استقل المتهمون سيارة ميكروباص خاصة بالمتهم الخامس "أحمد. س. ر"، وتوجهوا إلى منزل "عبد الفتاح"، وفور وصولهم أخبرهم شقيقه "سيد" أنه غير موجود بالمنزل، فأخبروه أنهم من الشرطة ثم اختطفوه وأدخلوه عنوة إلى السيارة الخاصة بهم بعدما أطلقوا عدة أعيرة نارية، ثم غادروا المكان، واحتجزوا "سيد" في شقة مملوكة للمتهم الثالث "وليد".

عاد "عبد الفتاح" فأخبرته الأسرة بما حدث، فأسرع إلى مركز شرطة العياط وحرر محضرًا بالواقعة، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحرير المُختطف.

وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من كشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبيها، بعدما كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، أن الواقعة بسبب خلافات مالية، حيث قام "عبد الفتاح" بالنصب على المتهمين من الأول إلى الرابع وحصل منهم على مبلغ 400 ألف جنيه نظير بيع قطع أثرية لهم إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المالي.

انطلقت مأمورية أمنية مكبرة قادها العقيد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، واستهدفت المتهمين بعد تحديد أماكن ترددهم، وتمكنت القوة من القبض على المتهمين الـ7، وتحرير "سيد" من منزل المتهم الثالث "وليد"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأمام المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث مركز العياط، قال المتهم "يوسف. م"، إنه اتفق مع باقي المتهمين على خطف "عبد الفتاح" ومساومته على رد المبلغ المالي حيث توجهوا إلى منزله المبلغ وتبين عدم تواجده فاقتادوا شقيقه واحتجزوه.

من جانبه أرشد المتهم الثاني "علي" عن مكان اخفاء السلاح الناري المستخدم في الواقعة وهو عبارة عن بندقية آلية و3 خزائن بهم 65 طلقة من ذات العيار، وأرشد المتهم الخامس "أحمد. س. ر" عن السيارة المستخدمة في الواقعة وجرى ضبطها.