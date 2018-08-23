كشفت صحيفة "نورث جيرسي" الأمريكية، أن القضاء الأمريكي منح حق اللجوء السياسي لأحد المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، وهو أحمد عبدالباسط الهارب من حكم إعدام وفقا للقضاء العسكري.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن عبدالباسط البالغ من العمر 33 عاما، كان من المنتظر أن يتم ترحيله إلى مصر، حيث يواجه عقوبة الإعدام، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كان عبد الباسط سافر إلى الولايات المتحدة منذ عامين وتقدم بطلب اللجوء إلى محكمة الهجرة واحتجزته هناك السلطات في 5 أبريل، ومنذ ذلك الحين يقبع في مركز إليزابيث بجيرسي سيتي، وطرد عبد الباسط من جامعة القاهرة عام 2015.

وفي عام 2016، كان واحدا من بين 28 متهما بالإرهاب في مصر، وحكم على 8 منهم بالإعدام.