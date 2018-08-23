حالة من الحزن انتابت أهالي فارسكور بمحافظة دمياط، بعدما عثر على جثتين لطفلين بإحدى الترع بالمنطقة، اختطفا أثناء فسحة العيد من والدهما في مدينة ميت سلسيل، بعد أن اصطحبهما إلى إحدى الملاهي في أول أيام عيد الأضحى المبارك من أجل التنزه.

وحول العقوبة القانونية المتوقعة لمرتكبي الجريمة، أوضح الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه في حالة خطف الأطفال يعاقب من قام بفعل ذلك بالسجن، وإذا حدث إزاء للطفل تصل عقوبته للإعدام.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إنه وفق التعديلات الأخيرة بقانون العقوبات، تم تغليظ عقوبة مختطفي الأطفال للسجن المشدد، وفي حالة الوفاة والإزاء تصل للإعدام وفقا للمواد 283 و289 و290، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن تعديل القانون أصبح ساري منذ مطلع مارس 2018.

وعن المادة الخاصة بحالة "طفلي دمياط"، وهي رقم 290 والتي تنص على "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فاذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد ومقيم بمنطقة البحر الجديد بالمدينة باختطاف طفليه "محمود، وريان" أثناء تواجدهم بالملاهي معه بالمنطقة.

وشيع الآلاف من أهالي مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة الطفلين الشقيقين "محمد" 4 سنوات، وريان "3 سنوات" بعد اختطافهما من والدهما من ملاهي المدينة أول أيام عيد الأضحى، والعثور عليهما غرقى أمس في ترعة بدمياط.