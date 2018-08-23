أظهر تقرير إحصائي لخط نجدة الطفل "16000" التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والخاص بطبيعة البلاغات المحولة من خط النجدة إلى وحدة الدعم القانوني خلال الفترة من نوفمبر 2017 وحتى نهاية يوليو 2018، والتي توضح توزيعات البلاغات وكثافتها في كل محافظة، أن عدد البلاغات الإجمالية الواردة وصل لـ8000 بلاغ، بينها 661 بلاغا تم إغلاقها، و522 بلاغا تم إحالتها إلى جهات الاختصاص كوزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان.

وترصد "الوطن" ترصد في "الإنفوجراف" التالي أرقام مهمة بشان وقائع العنف ضد الأطفال: