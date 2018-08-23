أمرت نيابة مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، لبيان ملابسات وتفاصيل واقعة، مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بين عائلتي "أبو منصور" و"سيد أحمد" بقرية منشأة محمد فهمي بمركز إطسا.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بلاغا من مركز شرطة إطسا، بنشوب مشاجرة، ومتوفي ومصابين، بقرية منشأة محمد فهمي، التابعة للمركز.

وأفاد البيان الأمني، أنه تم السيطرة على الموقف، وتبين أن المشاجرة وقعت بين أفراد من عائلة (أبو منصور)، طرف أول، وأفراد عائلة (سيد أحمد)، طرف ثاني، وجميعهم يقيمون بقرية منشأة محمد فهمي، لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب النزاع على ممر فاصل بين أرضيهما الزراعية بنفس المنطقة.

وذكر البيان الأمني، أن المشاجرة أسفرت عن مصرع "علي. د. ع" 40 سنة سائق، وإصابة "سيد. ع. م" 45 سنة موظف، وشقيقيه "شعبان" 66 سنة، و"شعيب" 65 سنة، و"صبري. ع. م" 48 سنة، و"صلاح. ع. م" 40 سنة، و"محمد. ع. م" 43 سنة، و"مفرح. ع. م" 43 سنة، و"أحمد. ف. م" 19سنة، وجميعهم من عائلة (سيد أحمد).

كما أصيب في المشاجرة كل من "ياسين. ص. ع" 40 سنة، وشقيقيه "كارم" 35 سنة، و"عبد المنعم" 31 سنة، وجميعهم من عائلة (أبو منصور)، وتم ضبط الطرفان، وتم نقل جثة المتوفي والمصابين لمستشفى إطسا المركزي.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5443 لسنة 2018م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.