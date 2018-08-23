أكد نادر صلاح الدين مخرج عروض "مسرح مصر"، أن قاعات العروض كاملة العدد لمدة ثلاثة أسابيع، إذ حجزت المقاعد بالكامل خلال تلك الفترة، من عروض الموسم الرابع، المقدمة بفندق "جراند نايل تاور".

وأضاف صلاح الدين لـ"الوطن": "الإقبال على المسرح عمومًا يقاس بامتلاء صالة العرض التي نعرض عليها وتضم 850 مقعدًا، لأن القاعة بها (بلكون)، وهي مقسمة بالتساوى بين التذاكر فئة الـ200، 250، 300جنيه".

وأكد مخرج مسرح مصر، أن ارتفاع أسعار تذاكر الموسم الحالي مقارنة بالمواسم السابقة، لم يؤثر بشكل سلبي على الإقبال الجماهيري على العروض، فالمسرح على مدار مواسمه الثلاثة الأخيرة يحقق إقبال جماهيري مرضٍ لصناع العروض.

وعن الجديد في هذا الموسم، قال صلاح الدين إن العروض تقدم أفكارًا جديدة عن العروض السابقة، والتي تأتي في الإطار المعروف لمسرح مصر وهو إضحاك وتسلية الجمهور.

"مسرح مصر" من بطولة أشرف عبدالباقي، وفريقه من الشباب المكون من على ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، إسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوي طاهر، محمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، محمد أنور، وإخراج نادر صلاح الدين.