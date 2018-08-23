إعصار قوي يضرب غرب اليابان

وصل إعصار قوي اليوم، إلى غرب اليابان ما يثير مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات تربة وخصوصا في المنطقة التي شهدت فيضانات أوقعت العديد من القتلى في يوليو.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار سيمارون ضرب مديرية توكوشيما (جنوب غرب) في حوالي الساعة 21،00 بالتوقيت المحلي (12،00 توقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن يجتاز المنطقة قبل أن يبلغ بحر اليابان (بحر الشرق) صباح الجمعة.

وتجاوزت سرعة الرياح 200 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن ينهمر حوالي 800 مليمتر من الأمطار على وسط البلاد خلال 24 ساعة حتى منتصف يوم الجمعة، كما ذكرت الوكالة التي حذرت من "مخاطر انزلاقات للتربة وفيضانات وأمواج عاتية وزوابع".

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لأعضاء حكومته ومختلف المسؤولين خلال اجتماع تحضيري قبيل وصول الإعصار "كونوا في أعلى درجات الاستعداد واتخذوا كل الإجراءات اللازمة".

ودعا السلطات المحلية إلى إصدار أوامر إلى السكان بإخلاء منازلهم بدون تردد، فيما واجهت الحكومة انتقادات بسبب إدارتها للازمة التي اعتبرت متأخرة بعد الامطار الغزيرة وانزلاقات التربة التي أدت الى مقتل نحو 220 شخصا في مطلع يوليو.

وفي المناطق التي شهدت فيضانات في يوليو الماضي فان عدة مدن نصحت من الان سكانها بمغادرة منازلهم على سبيل الاحتياط. وفي اوكاياما كان السكان يعبئون أكياس رمل لمنع حصول فيضانات بحسب ما أظهرت صور بثها التلفزيون.

وسجل اضطراب في حركة القطارات في غرب البلاد، كما تم الغاء أكثر من 260 رحلة، غالبيتها داخلية، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام المحلية.