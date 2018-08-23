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انتظام سير العمل بمنظومة النظافة خلال عيد الأضحى بمدينة دمياط

انتظام سير العمل بمنظومة النظافة خلال عيد الأضحى بمدينة دمياط

بالفيديو| "كلبة" تدفع النقود بنفسها لشراء الطعام من محل تجاري

بالفيديو| "كلبة" تدفع النقود بنفسها لشراء الطعام من محل تجاري

فرحة بـ"منزل طالب صيدلة البحيرة".. ووالده: "السيسي أنقذ ابني من السجن"

فرحة بـ"منزل طالب صيدلة البحيرة".. ووالده: "السيسي أنقذ ابني من السجن"

رئيس "مياه الجيزة" ينفي استقالته: "كفاية شائعات البلد مش مستحملة"

رئيس "مياه الجيزة" ينفي استقالته: "كفاية شائعات البلد مش مستحملة"

السبت.. مهرجان "صيفنا أحلى بمدينة رأس البر" في منطقة "اللسان"

السبت.. مهرجان "صيفنا أحلى بمدينة رأس البر" في منطقة "اللسان"

رئيس "بلطيم": التنبيه على الجمعيات بتحرير محاضر للمعتدين على الأراضي

رئيس "بلطيم": التنبيه على الجمعيات بتحرير محاضر للمعتدين على الأراضي

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تعرف على حالة الطقس في رابع أيام عيد الأضحى

تعرف على حالة الطقس في رابع أيام عيد الأضحى

دليلك للمسرحيات والأفلام العربي والأجنبي ثالث أيام العيد

دليلك للمسرحيات والأفلام العربي والأجنبي ثالث أيام العيد

بالصور| أول متحف للعملات التذكارية والتاريخية بمصلحة سك العملة

بالصور| أول متحف للعملات التذكارية والتاريخية بمصلحة سك العملة

تعرف على عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حتى 2 سبتمبر

تعرف على عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حتى 2 سبتمبر

موظفة الصبح وجزارة بعد الضهر: «حلاوتهم سترونج اندبندنت وومان»

موظفة الصبح وجزارة بعد الضهر: «حلاوتهم سترونج اندبندنت وومان»

الكبار أيضاً يستمتعون بالعيد.. «لعب وجرى ومراجيح»: طلّع الطفل اللى جوّاك

الكبار أيضاً يستمتعون بالعيد.. «لعب وجرى ومراجيح»: طلّع الطفل اللى جوّاك

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