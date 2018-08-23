يبدأ الدكتور جمال ياقوت المخرج المسرحي، ورشة تدريبية بعنوان "الإنتاج المسرحي" ابتداءً من 2 سبتمبر المقبل وحتى 6 من الشهر ذاته، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة، وتأتي الورشة في إطار الاستعدادات للدورة 25 من المهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر.

وقال "ياقوت" لـ"الوطن"، إن الورشة تهدف إلى تعلم بعض المصطلحات والمفاهيم، والوظائف المرتبطة بالنشاط الإنتاجي والتعرف على أنماط الإنتاج ، ودور المنتج في كل نمط، كما تهدف إلى التعرف على عناصر عملية الإنتاج المسرحي ومراحلها بالتفصيل، مع تنمية الوعي بعملية تخطيط المشروعات في المؤسسات المسرحية الرسمية وغير الرسمية بكافة مراحلها والتعرف على تفاصيل نظم الإنتاج المختلفة وآلياتها.