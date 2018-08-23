أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، استمرار رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وغرفة أزمات بمديرية الصحة خلال عيد الأضحى على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع فصائل الدم بكافة مستشفيات المحافظة، وتجهيز فرق الانتشار السريع بعدد 12 فريق طبي.

وقال الشعراوي، في تصريح صحفي، إنه جرى التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المديرين ونوابه على مدار الساعة وتكثيف وجود الأطباء بالأقسام الحرجة، فضلا عن إلغاء الراحات والإجازات لأطباء الاستقبال والطوارئ والعاملين بالمستشفيات خلال فترة العيد.

وأضاف، أنه جرى تجهيز مستشفيات الإخلاء الطبي بـ12 مستشفى، وإخلاء 30% من الأسرة بالأقسام الداخلية، مشددًا على التأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ومصادر الكهرباء والمياه والمصادر البديلة.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو حالات طارئة والتعامل معها بكفاءة ومهنية عالية، وذلك حرصا من الحكومة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية للمواطنين ليس فقط في المواسم والأعياد بل على مدار الساعة.