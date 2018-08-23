تمكنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة من رفع 35 ألف طن مخلفات وقمامة منهم 25 طن نواتج أضاحي العيد من شوارع المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه جرى تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة.

"الدالى": تكثيف الأعمال والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

وأضاف أنه جرى إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الأضحى المبارك للعمل على مدار اليوم، كما جرى توزيع 150 ألف كيس قمامة مجانًا على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بأحياء الجيزة.

وأكد يحيى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، الدفع بـ 20 سيارة جديدة خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إزالة نواتج الذبيح بالشوارع، كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وشوادر بيع الخراف وتقوم السيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بقيام قطاعات الحدائق بنطاقة إحياء الجيزة عقب أجازة العيد بالبدء فى إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها لمكانتها السابقة بعد زيادة الاقبال عليها خلال أيام العيد.