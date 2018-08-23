افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الأربعاء، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، العرض المسرحي الجديد "أبوكبسولة"، من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، بحضور الفنان سامح بسيوني مدير الفرقة، وسط حضور جماهيري كبير، وحقق العرض في أول ليلة عرض 38 ألف جنيه إيرادات.

يذكر أن العرض يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول مخترع "كبسولة" تشبع الشخص تماما عند تناولها، وتتوالى الأحداث، ويستمر العرض يوميا على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام الساعة 9 مساء.

"أبوكبسولة " من بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبدالشفيع، أحمد السيد وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.